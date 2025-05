David Inter occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille

Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri. Gli agenti del talento canadese hanno recentemente visitato Napoli, lasciando intravedere possibili sviluppi interessanti per il futuro dell'attaccante.

DavidInter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille, obiettivo dei nerazzurri per il calciomercatoNegli ultimi giorni, gli agenti di Jonathan David, attaccante canadese attualmente al Lille ed obiettivo del calciomercato Inter, si sono recati a Napoli per un primo confronto con la dirigenza azzurra. Il club partenopeo, tenendo conto sia dell’età non più giovane di Romelu Lukaku sia dell’incertezza che ancora aleggia sul futuro di Victor Osimhen, sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.Stando a quanto riferito da Sky Sport, la trattativa per portare David in Italia appare tutt’altro che semplice e richiederà tempo. Rispetto alla pista che porta a Kevin De Bruyne, quella per il canadese risulta più complicata, in particolare per la clausola rescissoria che l’entourage del calciatore vorrebbe inserire nel contratto. 🔗Leggi su Internews24.com