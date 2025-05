David e De Bruyne al Napoli arriva il sorpasso decisivo? L’annuncio

Il Napoli si prepara a un clamoroso doppio colpo con l'arrivo di Jonathan David e Kevin De Bruyne. Mentre la squadra lotta per lo Scudetto, i sogni di calciomercato si fanno sempre più concreti, grazie a un annuncio che potrebbe segnare un sorpasso decisivo nelle trattative. I tifosi sognano in grande!

Il Napoli si avvicina al doppio colpo David-De Bruyne: arrivaL’annuncio su un sorpasso che potrebbe essere decisivo.Il Napoli si sta giocando lo Scudetto in queste ultime giornate di Serie A, ma la mente dei tifosi è anche ai sogni di calciomercato. Le ultime notizie accostano infatti al club azzurro dei calciatori di livello assoluto: dei veri e propri colpi da sogno utili a rendere soddisfatto Antonio Conte e regalargli un organico ancora più competitivo.I nomi che più di tutti stuzzicano le fantasie della piazza sono quelli di Jonathan David e Kevin De Bruyne. Proprio riguardo loro due, arrivano novità molto importanto.David-De Bruyne: l’aggiornamento da RepubblicaSecondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, infatti, De Laurentiis avrebbe dato l’ok a questo doppio colpo a parametro zero. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - David e De Bruyne al Napoli, arriva il sorpasso decisivo? L’annuncio

