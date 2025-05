david beckham ha usato questo trucco di stile per migliorare il suo look

David Beckham, icona di stile apprezzata in tutto il mondo, continua a sorprendere con i suoi look impeccabili. Recentemente avvistato a Manhattan, l'ex stella del calcio inglese ha utilizzato un trucco di stile che ha elevato il suo outfit, indossando un'elegante combinazione firmata Loro Piana che esprime lusso e raffinatezza.

Universalmente conosciuto come un’icona di stile capace di mettere d’accordo un po’ tutti, DavidBeckham non smette di stupirci quando si tratta di uscire di casa con un gran look. Avvistato a Manhattan, l’ex stella del calcio inglese ha sfoggiato il suo solito look extra luxury firmato Loro Piana: le sneaker erano Loro Piana, i pantaloni erano Loro Piana e anche la giacca era Loro Piana. Se dovesse scegliere un marchio da indossare per tutta la vita, DavidBeckham probabilmente sceglierebbe Loro Piana – tranne per la borsa: quella era Goyard. Ma cosa c’è di meglio di un look classico con un tocco personale?Celebrity Sightings In New York City - May 11, 2025Robert KamauDall’alto dei suoi cinquant’anni, Beckham conosce un paio di trucchi per dare un pizzico di personalità in più al proprio guardaroba e sa perfettamente quando e come usarli. 🔗Leggi su Gqitalia.it