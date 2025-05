Darsena Europa via ai lavori | Livorno nel novero dei grandi porti internazionali

LIVORNO – Inizia una nuova era per il porto di Livorno con la posa della prima pietra della Darsena Europa, prevista per lunedì 12 maggio. Questo ambizioso progetto mira a trasformare Livorno in uno dei principali porti internazionali, promuovendo l'espansione del traffico merci e rafforzando l'economia locale. A partecipare all'evento, il sindaco Luca Salvetti e altre autorità.

Livorno – Via ai lavori di DarsenaEuropa a Livorno. Lunedì 12 maggio la posa della prima pietra per la realizzazione delle opere a mare della DarsenaEuropa, il grande ampliamento del porto di Livorno finalizzato all’incremento del traffico merci.Presenti anche il sindaco Luca Salvetti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il prefetto Giancarlo Dionisi, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, l’assessore regionale Stefano Baccelli. Foto Fb sindaco Luca Salvetti Luca Salvetti: “Non si torna più indietro. È questo il titolo da dare alla giornata che abbiamo vissuto in occasione della posa delle prime pietre per la realizzazione delle opere a mare della nuova piattaforma Europa. Un passaggio fondamentale che attendevamo da tantissimo tempo e che si è concretizzato grazie a un lavoro collettivo che ci permette di guardare al futuro del nostro porto e dell’economia livornese e Toscana con grande fiducia e ambizione. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Porto Livorno, via libera della giunta regionale alla nomina di Gariglio. E c'è la svolta per la Darsena Europa: "I lavori possono ripartire" - Svolta per il porto di Livorno con il via libera della giunta regionale alla nomina di Davide Gariglio, 58enne torinese ex deputato dem e capogruppo Pd della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, a presidente dell'Autorità portuale più importante della Toscana, ovvero quella che... 🔗Leggi su livornotoday.it

Darsena Europa a Livorno: prefetto Dionisi annuncia istituzione cabina di regia operativa - LIVORNO – Darsena Europa a Livorno: prefetto Giancarlo Dionisi annuncia istituzione cabina di regia ristretta e operativa.Con il compito di accelerare i lavori e individuare le migliori soluzioni giuridiche ed economiche per la concessione provvisoria dei primi lotti realizzati, così da rendere l’infrastruttura produttiva nel più breve tempo possibileIn Prefettura di Livorno prima riunione propedeutica all’istituzione della cabina di regia per il completamento della Darsena Europa, con la partecipazione delle principali istituzioni competenti. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Parcheggio d'interscambio "Europa Ovest": i lavori dureranno fino a maggio - Nell’ambito dei lavori di realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso Europa ovest, sono previsti provvedimenti viabili, al fine di delimitare le aree di cantiere per l’esecuzione dei lavori. Pertanto il Servizio Mobilità Urbana ha disposto da lunedì 31 marzo sino al 7/5/2025... 🔗Leggi su messinatoday.it

Il porto di Livorno diventerà cruciale per il Mediterraneo e l'Europa; Darsena Europa: approvato il progetto esecutivo, via i lavori; Darsena Europa, la prima pietra del maxi progetto; Via ai cantieri delle opere a mare: Darsena Europa, si va avanti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Darsena Europa: approvato il progetto esecutivo, via i lavori - Parte la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno: un'infrastruttura strategica da 200 milioni per rilanciare lo scalo toscano ... 🔗mobilita.org

Livorno, posata la Prima pietra della Darsena Europa - Pienamente soddisfatto anche il presidente Giani: “A partire da oggi il porto di Livorno diventerà un punto di riferimento per l’Italia, con la posa della prima pietra, lo scalo portuale pensato alla ... 🔗livornopress.it

Livorno: posata prima pietra della Darsena Europa - Posata stamani la prima pietra per costruire le opere in mare della Darsena Europa, il grande ampliamento del porto di Livorno finalizzato all’incremento del traffico merci. Un investimento di 550 mil ... 🔗controradio.it