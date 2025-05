Damiano Rizzi | Mia sorella è una vittima di femminicidio Ho impiegato otto anni per adottare suo figlio

In questa intensa puntata del podcast

Nuova puntata del podcast di Vanity Fair Quello che resta. Per Giulia, per tutte. L'episodio attraversa il femminicidio di Tiziana Rizzi, uccisa dal marito. Il fratello: «Resta la voglia di non fermarsi a sentire il dolore» 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Damiano Rizzi: «Mia sorella è una vittima di femminicidio. Ho impiegato otto anni per adottare suo figlio»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Paola Iezzi: «Quando mi sono separata da mia sorella Chiara ho pensato spesso alla morte» - Ospite di Belve, la cantante ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, compreso l'allontanamento dalla sorella: «Mi sentivo persa. Sentivo che niente aveva più senso» 🔗Leggi su vanityfair.it

Incendio discoteca in Macedonia, sopravvissuta: “Viva per miracolo, ma ho perso mia sorella” - Il racconto di Marija Taseva, 19 anni, una sopravvissuta al terribile incendio della discoteca Pulse a Kocani, in Macedonia del Nord, in cui hanno perso la vita 59 persone. La giovane, che ha perso sua sorella nel rogo, ha ricordato il panico che si è scatenato mentre le persone cercavano di fuggire: ha detto di essere caduta dalle scale mentre cercava di uscire dall’edificio in fiamme e di essere stata calpestata dagli altri. 🔗Leggi su lapresse.it

Ilaria D’Amico: “Più fragile dopo la morte di mia sorella” e l’amore (giudicato) per Buffon - Ilaria D’Amico è stata ospite nello studio di Francesca Fialdini per la prima puntata di Da noi… A ruota libera, domenica 16 marzo, raccontandosi a tutto tondo: dal matrimonio con Gigi Buffon, nel 2024, dopo 10 anni di amore fino al profondo dolore per la perdita, nel 2021, della sorella Catia.“Me ne ha fatte cinque” ha rivelato più volte la giornalista, riferendosi alle proposte di matrimonio ricevute dall’ex portiere di Juve e Nazionale: “La prima volta mi ha chiesto di sposarlo via sms da Parigi – disse tempo fa ospite di Fabio Fazio – Giocava al Psg e una mattina, alle 5. 🔗Leggi su news.robadadonne.it

Damiano Rizzi: «Mia sorella è una vittima di femminicidio. Ho impiegato otto anni per adottare suo figlio; Era mio nipote. Dopo il femminicidio di mia sorella, è mio figlio; Il trauma degli “orfani speciali”, lo psicoterapeuta e padre adottivo Damiano Rizzi: “Bambini invisibili per lo Stato”; Intervista a Damiano Rizzi, psicologo: “Io, volontario curo gli incubi dei medici”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Era mio nipote. Dopo il femminicidio di mia sorella, è mio figlio - Damiano Rizzi non ha scelto di diventare padre ... tra ciò che era prima e ciò che è stato dopo: l’omicidio di sua sorella Tiziana, uccisa a coltellate dall’ex marito, e lo sguardo di ... 🔗dilei.it

Il trauma degli “orfani speciali”, lo psicoterapeuta e padre adottivo Damiano Rizzi: “Bambini invisibili per lo Stato” - Lo psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza: vanno evitati sensi di colpa e sindrome da sopravvissuto. “Manca una mappatura nazionale delle duemila vittime indirette, subito un Registro dell’em ... 🔗msn.com