Damiano il solista | Piccole divertenti paure E il mio cuore spezzato

Sopra la maestosa basilica di piazza Euclide, il Cuore Immacolato di Maria si presenta protetto da una corona di fiori e trafitto da una spada. Nel sotterraneo Forum Village, tra pareti insonorizzate, il battito di Damiano David si fa palpabile in attesa dell'uscita del suo primo album solista,

Damiano David fa a botte con le sue “divertenti piccole paure” fino a sprofondare, ma ci suggerisce che l’amore ci salverà per sempre. Provare per credere - “Il latin lover italiano in America”, “il divo della musica italiana”, “il leader dei Maneskin”, ma quello che si è presentato oggi, davanti alla stampa italiana riunita ai Forum Studios (dove hanno inciso Luis Bacalov, Ennio Morricone e Piero Piccioni per citarne alcuni) in centro a Roma, era semplicemente Damiano David con tutte le sue “Piccole Paure Divertenti” (“Funny Little Fears”), che poi danno il titolo al suo primo disco da solista, scritto e cantato interamente in inglese. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Funny Little Fears: il primo album solista di Damiano David - È Funny Little Fears è il titolo del primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio. In tutto quattordici canzoni che includono i tre singoli pubblicati finora, ovvero Silverlines, Born with a broken heart e Next Summer. L'album è disponibile in pre order a questo link: damianodavid.lnk.to/funnylittlefearsLa tracklist di FUNNY little FEARS:VOICESNEXT SUMMERZOMBIE LADIETHE BRUISESICK OF MYSELFANGELTANGOBORN WITH A BROKEN HEARTTANGERINEMARSTHE FIRST TIMEPERFECT LIFESILVERLINESSOLITUDE (No One Understands Me)Il World Tour 2025 vedrà Damiano impegnato in oltre ... 🔗Leggi su panorama.it

Le frasi più belle scritte da Damiano David, con i Måneskin e da solista - Le frasi di Damiano David vengono direttamente dalle sue canzoni. L’abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2017, sul palco di X-Factor e poi lui e la band dei Måneskin sono diventati inarrestabili, tanto da vincere il Festival di Sanremo nel 2021 e, successivamente nello stesso anno, l’Eurovision Song Contest, attirando le simpatie internazionali di colleghi decisamente più collaudati come il Rolling Stones. 🔗Leggi su diredonna.it

