Damiano David rivela un amore con un’ex segreta che gli ha spezzato il cuore | Non è la storia che conoscono tutti

Damiano David, il carismatico frontman dei Måneskin, si prepara a debuttare come solista con il suo attesissimo album

DamianoDavid è in uscita con il suo primo album da solista, dal titolo Funny Little Fears, che sarà disponibile a partire da venerdì 16 maggio 2025. Per il frontman dei Måneskin si tratta di un avvenimento importante, che festeggerà a dovere. Durante un’intervista nella quale ha parlato del suo nuovo progetto musicale, DamianoDavid si è anche soffermato a raccontare di una storia d’amore un po’ controversa: una sua ex, che lui ha definito segreta, gli ha letteralmente tolto l’identità e in quel periodo si è sentito perso, solo, disorientato.“Non è la storia che conosconotutti”, ha dichiarato il frontman dei Måneskin, “Ma una che ho tenuto per me, privata. Questa rottura mi ha fatto a pezzi”. Una confessione inedita, che rivela un dettaglio della sua vita che è sfuggito al gossip.Nel suo album, in uscita il 16 maggio, DamianoDavid ha voluto raccontare le sue paure e il processo di guarigione che ne è seguito da questo amore con un’exsegreta (le date coincidono con la relazione con Giorgia Soleri, ma non è lei, un’amante?). 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Damiano David rivela un amore con un’ex segreta che gli ha spezzato il cuore: “Non è la storia che conoscono tutti”

