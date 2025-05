Damiano David in arrivo il primo album solista del cantante dei Maneskin

“Ho definito ‘Funny little fears’ il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante”. È con queste parole che Damiano David ha presentato a Roma il suo primoalbum da solista ‘Funny little fears’, in uscita venerdì 16 maggio. Il disco, che uscirà per Sony Music ItalyEpic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order. Sempre da venerdì sarà in radio ‘Zombie lady’, nuovo singolo estratto dall’album. “Ho voluto fare questo album per mostrarmi in una maniera diversa e anche parlare di cose che fino a questo momento non avevo affrontato per paura: paura del giudizio, paura di espormi con delle cose che magari riguardassero la mia persona di più, perché ho sempre sentito questo forte senso di protezione che la musica mi dava e ho voluto un po’ distruggerlo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Damiano David, in arrivo il primo album solista del cantante dei Maneskin

