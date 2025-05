Damiano David | esce il suo primo album solista Funny Little Fears – Tornerò con i Måneskin ma sarò un artista migliore

Il 16 maggio 2025 rappresenta una svolta nella carriera di Damiano David, il carismatico frontman dei Måneskin. Con l'uscita del suo primo album da solista, “Funny Little Fears”, l’artista si apre in un progetto intimo e personale, esplorando sonorità che si discostano dal rock che lo ha reso famoso. Un viaggio musicale che riflette le sue emozioni e il desiderio di crescita personale.

Il 16 maggio 2025 segna un momento storico per la carriera di DamianoDavid: il frontman dei Måneskin pubblica il suo primoalbum da solista, "FunnyLittleFears". Un progetto intimo, personale e musicalmente distante dalle sonorità rock che lo hanno reso celebre.IndiceFunnyLittleFears: il debutto da solista di DamianoDavid"Questo disco è una terapia": le parole di DamianoTour mondiale 2025: tutte le date di DamianoDavid per FunnyLittleFearsIl legame con i Måneskin: "Tornerò, sarò un artistamigliore"FunnyLittleFears: il debutto da solista di DamianoDavidAnticipato da singoli come Born With a Broken Heart, Next Summer e Silverlines, FunnyLittleFears rappresenta un viaggio introspettivo di DamianoDavid. Lontano dalle chitarre distorte dei Måneskin, il disco esplora sonorità più pop, elettroniche e atmosferiche, con testi profondi e riflessivi.

