Damiano David debutta da solista | il 16 maggio esce FUNNY little FEARS

Venerdì 16 maggio segna l'uscita di

esce venerdìVenerdì 16 maggio uscirà “FUNNYlittleFEARS”, il primo attesissimo album solista di DamianoDavid, pubblicato da Sony Music Italy Epic Records in formato digitale e fisico (CD e vinile). Il disco è già disponibile per il pre-order al link: DamianoDavid.lnk.toFUNNYlittleFEARS.In contemporanea con l’uscita dell’album, entrerà in rotazione radiofonica anche il nuovo singolo “ZOMBIE LADY”, ulteriore estratto che arricchisce l’universo sonoro e narrativo di questo progetto personale.“Ho definito FUNNYlittleFEARS il diario emotivo di questo mio ultimo anno – ha raccontato Damiano –. Scriverlo mi ha aiutato a superare blocchi emotivi e ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante.”Il disco si compone di 14 brani, ciascuno con un’identità forte e un’estetica precisa, a partire dalla teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), passando per l’energia cruda di “Born With a Broken Heart”, l’intensità malinconica di “Next Summer”, fino all’ultimo singolo pre-album “Voices”, che l’artista ha definito “l’ultima pagina del prologo di questo diario”. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Damiano David debutta da solista: il 16 maggio esce “FUNNY little FEARS”

Damiano David debutta da solista con 'Funny Little Fears' il 16 maggio - Un primo album da solista "per mostrarmi in una maniera diversa e urlare di cose che finora non avevo affrontato per paura di espormi, del giudizio. Mi sono sempre rifugiato dietro un senso di protezione, qui ho voluto distruggerlo perché ora mi sento più sicuro". Così Damiano David, incontrando la stampa a Roma, spiega il senso di Funny Little Fears, il suo primo album da solista, senza i Maneskin, in uscita in tutto il mondo il 16 maggio per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile. 🔗Leggi su quotidiano.net

Funny Little Fears: il primo album solista di Damiano David - È Funny Little Fears è il titolo del primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio. In tutto quattordici canzoni che includono i tre singoli pubblicati finora, ovvero Silverlines, Born with a broken heart e Next Summer. L'album è disponibile in pre order a questo link: damianodavid.lnk.to/funnylittlefearsLa tracklist di FUNNY little FEARS:VOICESNEXT SUMMERZOMBIE LADIETHE BRUISESICK OF MYSELFANGELTANGOBORN WITH A BROKEN HEARTTANGERINEMARSTHE FIRST TIMEPERFECT LIFESILVERLINESSOLITUDE (No One Understands Me)Il World Tour 2025 vedrà Damiano impegnato in oltre ... 🔗Leggi su panorama.it

Le frasi più belle scritte da Damiano David, con i Måneskin e da solista - Le frasi di Damiano David vengono direttamente dalle sue canzoni. L’abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2017, sul palco di X-Factor e poi lui e la band dei Måneskin sono diventati inarrestabili, tanto da vincere il Festival di Sanremo nel 2021 e, successivamente nello stesso anno, l’Eurovision Song Contest, attirando le simpatie internazionali di colleghi decisamente più collaudati come il Rolling Stones. 🔗Leggi su diredonna.it

