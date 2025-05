Damiano Casanova precipita davanti agli amici durante un' escursione e muore a 63 anni Lo strazio del paese | aveva perso moglie e fratello

Lago d’Iseo, una donna precipita in un dirupo e muore davanti agli occhi del marito - La vittima aveva 47 anni. L’incidente durante un’escursione sul monte Guglielmo, in provincia di Brescia 🔗 Leggi su repubblica.it

Salta per gioco sul lucernario, la cupola si rompe e lui precipita per 15 metri: ?Simone D'Arrigo muore a 16 anni davanti agli amici - Salta sul lucernario del centro commerciale, ma improvvisamente si rompe e cade: ferito gravemente dopo un volo di circa 15 metri, muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima... 🔗Leggi su leggo.it