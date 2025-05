Dall' innovazione al lavoro e al welfare al via gli Stati generali della cultura

Tutto è pronto per la quarta edizione degli Stati generali della cultura, che si terrà martedì 13 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Questo evento si inserisce nelle celebrazioni per il Trentennale del riconoscimento Unesco della città estense, un'occasione imperdibile per riflettere sul patrimonio culturale e la sua valorizzazione. Resta aggiornato iscrivendoti al canale WhatsApp di...

