dall inferno con il peluche anche 45 bimbi scesi dalla sea watch nel porto sicuro

Un sorriso che vale più di mille parole. Terminato il viaggio in mare, inizierà adesso una nuova vita per le 190 persone sbarcate ieri pomeriggio a bordo della nave ong Sea-Watch 5. Un viaggio della speranza fino al porto di Marina di Carrara, concluso alla banchina Fiorillo pieni di speranze e soprattutto con la voglia di voltare pagina, provando a immaginare un futuro migliore. L’arrivo della nave, previsto per le 21, è stato anticipato alle 18.Come già in passato, i primi a scendere sono stati i più piccoli, tutti con giocattoli in mano. A colpire sono sempre le espressioni dei bambini che, pur provati dal viaggio in mare aperto, riescono a restituire un sorriso allo staff a bordo e alle persone in banchina. Più volte nel corso di questi anni, proprio negli attimi immediatamente prima della discesa sulla scaletta che dalla nave conduce alla terra ferma, tanti migranti si lasciano andare a un caloroso saluto e a un abbraccio con la squadra a bordo dell’imbarcazione: fedeli compagni di viaggio per alcuni giorni e con cui hanno sicuramente condiviso sogni e speranze, oltre che instaurato una amicizia. 🔗Leggi su Lanazione.it