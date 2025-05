Dall' associazione Nike una borsa di studio per alta formazione nella fotografia

Nike aps offre una borsa di studio per l'alta formazione nella fotografia, creando un'opportunità inclusiva per partecipare al modulo formativo "Leggere le immagini – Emozionare con lo storytelling". Questo corso fa parte del workshop Bluocean, diretto dalla fotogiornalista Moriah De..., e si propone di sviluppare strategie creative e narrative nel mondo della fotografia.

