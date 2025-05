Dall' Albania all' Italia camera d' hotel e auto a noleggio per fare il ' delivery della coca' | arrestato un 31enne

Il 10 maggio, i Carabinieri di Cesena hanno proceduto all'arresto di un albanese di 31 anni, coinvolto in un'operazione di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua attività illecita, che seguiva un giro di consegne tra Albania e Italia, è stata smascherata grazie a un'approfondita indagine condotta dalle forze dell'ordine, notando movimenti sospetti nel territorio.

Lo scorso 10 maggio i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un albanese di 31anni per spaccio. Un arresto scaturito al termine di un'articolata attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai carabinieri che avevano notato movimenti ed.

