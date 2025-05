Dalla Regione in arrivo 671 milioni di euro per il trasporto pubblico locale

Buone notizie per gli utenti dei mezzi pubblici: la Regione Lombardia destina 671 milioni di euro alle Agenzie del trasporto pubblico locale. Questa significativa somma, approvata con una delibera dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Franco, mira a migliorare i servizi di mobilità e garantire un trasporto più efficiente e sostenibile.

Buone notizie per chi si muove con i mezzi pubblici. Dalla Regione Lombardia in arrivo 671 milioni di euro in favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco.

