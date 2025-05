Dalla Filarmonica della Scala al compositore Benjamin la stagione di Ferrara Musica

Dalla Filarmonica della Scala al genio di Benjamin, la stagione di Ferrara Musica promette 14 appuntamenti imperdibili con orchestre italiane e straniere, dirette da maestri di fama internazionale. Con una presenza capillare in città e un focus rinnovato sui giovani, il programma, sotto la guida del presidente Francesco Micheli, si preannuncia ricco di emozioni e innovazione.

© Ferraratoday.it - Dalla Filarmonica della Scala al compositore Benjamin, la stagione di Ferrara Musica

