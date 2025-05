Dalla Blow-up Academy al David di Donatello Lanfranchi premia Salvatores

Dalla Blow-up Academy di Ferrara ai prestigiosi David di Donatello, Lorenzo Lanfranchi, giovane studente di 19 anni del corso di Regia, ha avuto l'opportunità di partecipare alla cerimonia di consegna dei premi nel 2025. Questo traguardo segna un'importante tappa nel suo percorso artistico, evidenziando il talentuoso fermento culturale dell'accademia ferrarese.

DallaBlow-up Academy di Ferrara ai David di Donatello. Lorenzo Lanfranchi, studente del primo anno del corso di Regia alla Blow-up Academy di Ferrara, ha partecipato alla cerimonia di consegna dei David di Donatello 2025.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’allievo, 19 anni. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dalla Blow-up Academy al David di Donatello, Lanfranchi premia Salvatores

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elena Sofia Ricci si prepara ai David di Donatello: “E’ più difficile di una conduzione di Sanremo” - Il 7 maggio si terranno i David di Donatello ed Elena Sofia Ricci, insieme a Mika, sarà alla conduzione: una grande emozione per l'attrice. Al Corriere della Sera ha raccontato tutta la sua emozione per questo grande eventoL'articolo Elena Sofia Ricci si prepara ai David di Donatello: “E’ più difficile di una conduzione di Sanremo” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

David di Donatello al Quirinale per i 70 anni - Il David di Donatello compie 70 anni. Nel tradizionale incontro con i candidati al Quirinale, il Presidente Mattarella torna a parlare del cinema e del rilancio delle produzioni. Servizio di Fabio Falzone.The post David di Donatello al Quirinale per i 70 anni first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

David di Donatello 2025, Elio Germano critica il ministro Giuli: “Fatico ad ascoltarlo” - Elio Germano, alla cerimonia al Quirinale di presentazione dei premi David di Donatello 2025, ha criticato l’operato del Ministro della Cultura Giuli. “Meno male che c’è il presidente Mattarella, perché io ho fatto fatica invece ad ascoltare il rappresentante della cultura del nostro paese, il ministro” ha detto l’attore ai microfoni di LaPresse. “Non voglio esprimere la mia opinione personale, vorrei che il ministro si confrontasse con i diversi rappresentanti della nostra categoria”, aggiunge l’attore, secondo cui “il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ... 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Dalla Blow-up Academy al David di Donatello, Lanfranchi premia Salvatores; Dalla Blow-up Academy di Ferrara ai David di Donatello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

David di Donatello, Salvatores premiato da uno studente ferrarese - Ferrara C’era anche un po’ di Ferrara sul palco dei David di Donatello 2025. Lo scorso 7 maggio, durante la cerimonia della settantesima edizione dei premi, il giovane Lorenzo Lanfranchi, studente del ... 🔗msn.com

David di Donatello 2025, il palmares completo - L'Accademia del Cinema Italiano, o come l'ha chiamata qualcuno durante la serata "l'Academy", ha consegnato i premi David di Donatello 2025 nel corso di ... 🔗ciakmagazine.it

La scaletta dei David di Donatello 2025: nomination, premiati, tutto quello che c'è da sapere - La guida completa per seguire l'attesa cerimonia di premiazione, in onda questa sera in diretta in prima serata su Rai 1 ... 🔗msn.com