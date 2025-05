Dal velluto diva dell' opera alle frange country-Las Vegas su petto nudo Torna il caos di stili del Contest più famoso al mondo

Il Turquoise Carpet è un evento imperdibile che precede il Contest Eurovision, a cui Sanremo si è ispirato negli ultimi anni. Ieri, a Basilea, si è svolta la sfilata dei 37 artisti in competizione per l'Eurovision 2025, celebrando la musica e la diversità culturale di ogni nazione, accompagnati dai loro entourage e dalle bandiere che rappresentano. Un inizio scintillante per una competizione attesa da milioni di fan.

Il Turquoise Carpet è uno degli appuntamenti classici del famosoContest (Sanremo lo ha copiato da un po’ di anni). Quello di Eurovision 2025 – quest’anno a Basilea poiché il vincitore dell’anno scorso è stato lo svizzero Nemo – è andato in scena ieri con la sfilata di tutti i 37 cantanti. Ognuno con il proprio entourage e la bandiera del paese che rappresentano. Lucio Corsi all’Eurovision 2025, un fan lo aspetta sei ore fuori dalle prove: «Vivo qui a Basilea» X In solitaria, invece, ma non è stato il solo, Lucio Corsi – all’Eurovision 2025 dopo la rinuncia di Olly. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal velluto diva dell'opera alle frange country-Las Vegas su petto nudo. Torna il caos di stili del Contest più famoso al mondo

Su questo argomento da altre fonti

L’Alcina di Handel al Teatro dell’Opera: tra malie, inganni e metamorfosi d’amore - Va in scena al teatro dell’Opera di Roma una delle opere più soavi e musicalmente dense di Georg Friedrich Handel: l’Alcina. Dopo duecentonovanta anni dalla prima assoluta al Covent Garden di Londra, il regista libanese Pierre Audi si impadronisce del capolavoro barocco. L’Alcina viene resa contemporanea, non nei costumi (che sono d’epoca) ma nella recitazione, che punta ad essere toccante e psicologicamente credibile. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Almanacco di oggi, 9 aprile: Utzon, l’architetto dell’Opera di Sydney - Nato nel 1918, è vissuto abbastanza per vedere (nel 2007) il suo capolavoro inserito tra i siti Unesco 🔗Leggi su repubblica.it

25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, 80 anni fa la fine dell'occupazione nazifascista ad opera dei partigiani - La Liberazione mise fine all'occupazione tedesca, a 20 anni di governo fascista e a 5 anni di guerra Il 25 aprile è l'anniversario della liberazione d'Italia. Sono ben 80 anni dalla fine dell'occupazione nazifascista portata avanti dai partigiani. Questa data fu scelta per commemorare la fine 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Eurovision 2025 comincia con il classico Turquoise Carpet, la sfilata dei cantanti; Premio Virna Lisi, le pagelle ai look da Miriam Leone a Claudia Gerini. FOTO; I look delle star sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2024, giorno #8; Mirella Freni, l'anti-diva. 🔗Su questo argomento da altre fonti