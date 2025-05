Dal rigore chiesto dal Napoli a quello non concesso contro l’Inter | la moviola di Serie A

Nella 36esima giornata di Serie A, gli episodi controversi hanno tenuto banco, dall'accaduto tra Venturino e i due calciatori Calhanoglu e Vlasic, fino all'espulsione di Kalulu in Lazio-Juventus. Mentre si attende il monday night tra Atalanta e Roma, il duello scudetto tra Napoli e Inter ha offerto numerosi spunti di discussione, con rigori e decisioni arbitrali che hanno segnato il weekend calcistico.

Il contatto tra Calhanoglu e Vlasic (foto Ansa) – Calciomercato.itAllo stadio 'Maradona', subito dopo aver subito il gol del pareggio, la squadra di Conte si è lamentata per il tocco di mano di Venturino nell'area rossoblu. Sul colpo di testa ravvicinato di Di Lorenzo, il centrocampista genoano impatta col braccio sinistro che però è in posizione naturale e abbastanza attaccato al corpo: la discriminante per la punibilità è legata al fatto che ci sia un extra movimento verso il pallone o meno.

Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione - Quest’estate potrebbe esserci un trasferimento incredibile che lascerebbe a bocca aperta i tifosi delle due squadreIl calciomercato non dorme mai. Anche nel bel mezzo della stagione, con le rispettive squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi, si susseguono a più non posso le voci su possibili trasferimenti che infiammeranno quello che succederà da qui a pochissimi mesi.Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione (Lapresse) – rompipallone. 🔗Leggi su rompipallone.it

Napoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» - di RedazioneNapoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» Le parole dell’ex arbitroSulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro Calvarese, ha commentato l’arbitraggio di Daniele Doveri in Napoli Inter. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Daniele Doveri arbitra alla sua maniera, fischiando poco e ammonendo ancor meno, ma stavolta esagera commettendo troppi errori, anche nelle due aree di rigore. 🔗Leggi su internews24.com

È stato il Napoli “anema e core” come hanno chiesto i tifosi - È stato il Napoli “anema e core” come hanno chiesto i tifosiConte li aveva provocati in conferenza stampa e ha avuto la risposta che voleva: gli attaccanti segnano e giocano la loro migliore partita. Non si sa se è nata la Lu-Ra ma Big Rom e Raspadori si trovano a meraviglia. Il 2-1 è stretto per le tante occasioni e parate di De Gea come quella divorata da Simeone nel finale. Il Napoli c’è e, nonostante troppi errori arbitrali, insegue l’Inter a un solo punto. 🔗Leggi su ilnapolista.it

