Dal prossimo week end tornano dehors e pedonalizzazione del centro

Arezzo si prepara ad accogliere nuovamente una vivace zona pedonale urbana, attiva ogni venerdì e sabato dalle 19:00 alle 24:00 fino a metà settembre. Questa iniziativa, che promuove l'occupazione degli spazi pubblici da parte di ristoranti e attività artigianali del settore alimentare, offrirà ai cittadini e ai turisti un'opportunità unica per godere di serate all'aperto in un ambiente animato e accogliente.

Arezzo, 12 maggio 2025 – Con il prossimo fine settimana, per favorire l’occupazione degli spazi pubblici con dehors da parte degli esercizi di somministrazione e da parte delle attività artigianali del settore alimentare, torna nei giorni di venerdì e sabato dalle 19:00 alle 24:00 la una più ampia zona pedonale urbana che resterà in vigore fino a metà settembre, ogni weekend nei giorni e orari suddetti a esclusione dei due che corrispondono alle edizioni del Saracino, quindi 20 e 21 giugno e 5 e 6 settembre.L’asse principale coinvolto da questa misura sarà come al solito via Roma-via Crispi fino a via Margaritone dove la circolazione verrà interdetta. Lo stesso divieto interesserà via San Lorentino nel tratto tra via Garibaldi e via Leone Leoni, via Guido Monaco tra il varco di accesso alla ztl e piazza San Francesco, via Cavour tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal prossimo week end tornano dehors e pedonalizzazione del centro

