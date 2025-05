Dal pistacchio allo smeraldo dal salvia al palude fino alle nuance pastello il colore della speranza non è mai stato così cool

In breve da Zazoom:

Con l'arrivo della primavera 2025, le borse verdi si impongono come il must-have della stagione. Dalle tonalità più chiare a quelle più intense, ogni sfumatura di verde offre alle donne la possibilità di esprimere il proprio stile unico. Questo accessorio non è solo un complemento, ma un vero e proprio simbolo di rinascita e freschezza, perfetto per arricchire ogni outfit primaverile.

Se l’inverno è stato il momento delle it bag in colore rosso bordeaux, adesso sono le borse verdi primavera 2025 a dominare la scena. Ma non puntando una sola sfumatura di questa cromìa ricca di significati, bensì sfruttando ogni nuance a disposizione. Facendo in modo che ogni donna possa trovare quella ideale per accompagnare i suoi look della bella stagione. Avevamo già parlato in precedenza di questi accessori verdi come uno dei trend borse che avrebbero segnato il 2025 e la previsione è stata confermata. La tendenza è stata lanciata prima di tutto dalle sfilate ma anche lo street style le ha poi decretate come dettaglio cool per eccellenza da avere adesso.Sarà per il loro tocco di colore inaspettato e poco usuale, ma anche per il fatto che il verde viene spesso collegato alla salvaguardia del Pianeta e a un legame stretto con la natura. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Dal pistacchio allo smeraldo, dal salvia al palude, fino alle nuance pastello, il colore della speranza non è mai stato così cool

Su questo argomento da altre fonti

Pistì: torta senza cottura al pistacchio - Torta senza cottura al pistacchio Ingredienti (per uno stampo da 24 cm ø) Preparazione della crema di ricotta. Schiacciare la…L'articolo Pistì: torta senza cottura al pistacchio proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Distribuzione di bustine di semi di fiori, basilico e salvia: così Sara Londrillo inizia la campagna elettorale - Sara Londrillo ha iniziato venerdì la campagna elettorale per le elezioni di Bertinoro andando ad incontrare i cittadini a Santa Maria Nuova. “Quale migliore data per cominciare il 21 marzo è il primo giorno di primavera e questo inizio vuole simboleggiare anche speranza, positività, bellezza... 🔗Leggi su forlitoday.it

De Luca dopo stop a terzo mandato: “Sono rinato. Ora evitare di tornare nella palude” - “Paradossalmente, sono rinato dopo la sentenza della Corte Costituzionale”: così il governatore Vincenzo De Luca, durante il consueto videomessaggio settimanale. Dopo lo stop al terzo mandato, il presidente rilancia però sulle opere da completare nei prossimi mesi.”Qualcuno pensa che siano stati risolti i problemi? Non hanno capito che cominciano adesso” ha sottolineato Vincenzo De Luca […]L'articolo De Luca dopo stop a terzo mandato: “Sono rinato. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il gusto fashion dell’estate? Il pistacchio (tra look «verde speranza» e tessuti smeraldo) - Per chi invece vuole brillare di charme, il pistacchio si dovrà tramutare - a mo’ di ranocchio dopo il bacio del principe azzurro - in uno splendente smeraldo. È questa la tinta che domina il ... 🔗corriere.it

Il gusto fashion dell’estate? Il pistacchio (tra look «verde speranza» e tessuti smeraldo) - C'è anche chi non teme di sfoggiare un look total pistacchio. È il caso dell'influencer Valentina Ferragni (nella foto, dal suo profilo di Instagram), che indossa in questo scatto un paio di ... 🔗corriere.it