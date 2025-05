Dal Perù storie di chi ha conosciuto Don Robert

Nella cittadina peruviana di Chiclayo, Vito D’Ettorre del Tg2000 esplora le storie di coloro che hanno incontrato Don Robert, meglio conosciuto come Papa Prevost. Qui, dove Leone XIV ha lasciato un segno indelebile come vescovo, rivivono racconti di fede e di umanità che testimoniano l'impatto autentico del suo operato.

L'inviato del Tg2000, Vito D'Ettorre, è andato in Perù alla scoperta di Papa Prevost, a Chiclayo, la cittadina dove Leone XIV ha trascorso diversi anni come vescovo.

