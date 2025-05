Dal panettiere alla guardia giurata | in Bergamasca 148 offerte di lavoro

Bergamo è un territorio ricco di opportunità lavorative, con 148 offerte attive nei dieci centri per l'impiego della provincia. Grazie alla nuova piattaforma, disponibile online, è possibile esplorare velocemente le offerte, filtrandole secondo le proprie esigenze, e inviare la propria candidatura in modo semplice e diretto. Scopri le possibilità che ti aspettano!

Bergamo. Sono 148 le offerte di lavoro attive nei dieci centri per l’impiego della provincia di Bergamo.Ricordiamo che è attiva la nuova piattaforma (disponibile qui) dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Spara contro un ladro e lo uccide: guardia giurata arrestata per omicidio volontario. Antonio Micarelli, 56 anni, è ritenuto responsabile della morte di un 24. L’episodio lo scorso 6 febbraio a Roma - La guardia giurata Antonio Micarelli finisce in manetteUn episodio di cronaca che ha scosso il quartiere della Cassia a Roma si è concluso con l’arresto di Antonio Micarelli, vigilante 56enne, accusato di omicidio volontario. L’uomo ha sparato e ucciso Antonio Ciurciumel, un 24enne di origine romena, sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione vicina alla sua.Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia Trionfale, sotto la direzione della Procura di Roma, hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti ... 🔗 Leggi su dayitalianews.com

Guardia giurata uccide ladro 24enne: arrestato per omicidio volontario - È stato arrestato questa mattina Antonio Micarelli, la guardia giurata che lo scorso 6 febbraio ha ucciso con un colpo di pistola un giovane di 24 anni, Antonio Ciurmel, durante un inseguimento avvenuto dopo un furto in abitazione nella zona nord di Roma.Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Roma. A pesare sulla decisione sono state soprattutto le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate nei pressi del civico 1004 di via Cassia, luogo dove si è verificato l’episodio. 🔗Leggi su thesocialpost.it