Dal Mur 75 milioni di euro per mettere a nuovo due stazioni di ricerca in Antartide

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 7,5 milioni di euro per il rinnovamento di due stazioni di ricerca in Antartide. Queste risorse, destinate al Consiglio nazionale delle ricerche, rafforzano l'impegno dell'Italia nel supportare la ricerca scientifica internazionale nel continente ghiacciato, promuovendo studi innovativi e collaborazioni globali.

Con un decreto che ripartisce le risorse agli enti di ricerca per l’anno in corso il ministero dell’Università e della ricerca ha assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche 7,5 milioni di euro per le due infrastrutture in Antartide che l’Italia mette al servizio di gruppi di ricerca internazionali: la stazione scientifica costiera Mario Zucchelli nella . Dal Mur 7,5 milioni di euro per mettere a nuovo due stazioni di ricerca in Antartide L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dal Mur 7,5 milioni di euro per mettere a nuovo due stazioni di ricerca in Antartide

