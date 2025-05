Dai borghi alle cascate cristalline | l' altro lago di Como

Domaso, incantevole borgo affacciato sul Lago di Como, si distingue per le sue vivaci case color pastello e la sua storia affascinante. Di origine romana, Domaso ebbe un ruolo significativo nel Medioevo, competendo in importanza con Gravedona. Questo gioiello lacustre, spesso trascurato dai turisti, merita sicuramente di essere scoperto per la sua bellezza e il suo patrimonio culturale.

