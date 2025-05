Da Reggiolo a Rio de Janeiro | le insidie dell’ultimo viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026

Da Reggiolo a Rio de Janeiro, il viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026 si profila ricco di sfide e insidie. Carletto Maravilhao, ora al timone della Seleção, è pronto a unire le sue straordinarie conquiste, cinque titoli mondiali vinti dalla squadra e altrettante Champions nella sua carriera, per scrivere un nuovo capitolo di gloria nel calcio.

Carletto Maravilhao. Ancelotti e Brasile finalmente sposi, in nome della gloria e dei numeri: cinque i titoli mondiali vinti dalla Seleçao (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), cinque le Champions conquistate dal tecnico italiano nella sua leggendaria carriera di allenatore (volendo, possiamo aggiungere che Carletto è anche l’unico ad aver trionfato nei cinque principali campionati europei). Un matrimonio annunciato, anche se per arrivare alla fumata bianca i tempi del conclave sono stati lunghissimi. Il Brasile ha ottenuto quello che cercava in modo persino plateale da due anni: affidare la panchina della Seleçao al coach italiano. Ancelotti , che avrebbe invece voluto ritirarsi al termine della seconda avventura con il Real Madrid, ha ceduto al lungo corteggiamento perché guidare la nazionale “Canarinha” e partecipare al Mondiale 2026 sarà il sigillo di una storia straordinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

