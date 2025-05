Da Paolo Fresu a Claudia Aru l’appello delle personalità sarde per la legge regionale sul fine vita | Chi soffre non può aspettare

Celebri personalità sarde, tra cui Paolo Fresu e Claudia Aru, si uniscono all'appello dell'Associazione Luca Coscioni per la campagna “Liberi Subito”. Questa iniziativa mira a sollecitare l'approvazione di una legge regionale sul fine vita, affinché chi soffre possa avere accesso a scelte dignitose senza ulteriori attese. La sofferenza non può essere procrastinata.

Paolo Fresu , Claudia Aru, Luigi Manconi, Rossella Faa e le Lucidosottile sono tra le personalità sarde che hanno aderito alla campagna “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni per chiedere l’approvazione di una legge regionale che regolamenti l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Attraverso videomessaggi rivolti al consiglio regionale , gli artisti e attivisti hanno sollecitato la calendarizzazione della proposta di legge depositata a novembre 2023, attualmente ferma in commissione. “È ora di passare dalle dichiarazioni ai fatti”, ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, citando le affermazioni della presidente della regione Alessandra Todde e del presidente del consiglio regionale Piero Comandini, che nei mesi scorsi avevano promesso un’approvazione entro l’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

