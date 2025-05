Da Orsolini a Leao i protagonisti del match

In questa puntata speciale de "Il Resto di Bologna", ci prepariamo per la finale di Coppa Italia, con un focus sui protagonisti del match. Da Orsolini a Leao, passando per Odgaard, esploreremo le storie e le aspettative che accompagnano questi talenti verso un momento cruciale per il Bologna. Non mancate!

