Da oggi le domande per il reddito di libertà fino a 500 euro per le donne vittime di violenza | come fare

Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza. Scopriamo insieme cos'è, a chi è destinato e come presentare la domanda per accedere a questo importante supporto economico.

Da oggi, 12 maggio, è online il servizio per la presentazione delle nuove domande per il reddito di libertà. Vediamo insieme di cosa si tratta, a chi viene erogato e comefare.reddito di libertà, cosa èIl reddito di libertà è il contributo economico destinato alle donnevittime di. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare

