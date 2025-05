Cusano viaggio a Palazzo Omodei Dal fascino delle sale affrescate al recupero dell’antica cappella

In breve da Zazoom:

La riapertura straordinaria di Palazzo Omodei ha registrato un entusiasmo sorprendente, con ottanta iscritti e slot esauriti in pochi giorni. Il simbolo del Fai ha attirato anche numerose persone in coda, testimoniando un forte interesse per il patrimonio culturale. L'assessore Lidia Arduino sottolinea che questo successo dimostra il potenziale della dimora storica come fulcro di attrazione e rilancio per l'intera comunità di Cusano.

Ottanta iscritti, con slot andati sold out in una manciata di giorni, e altre decine di persone in coda dietro al simbolo del Fai. La riapertura straordinaria di PalazzoOmodei è stata un successo. "Questo interesse conferma quanto crediamo: la dimora storica può diventare un luogo di attrazione e rilancio di tutta Cusano - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e alla cultura Lidia Arduino, presente con la sindaca Carla Pessina ai tour -. L’obiettivo è riprendere la riqualificazione dove è stata interrotta, rivedendo un progetto che ormai è datato 2016. E riuscire ad aprire almeno la cappella, che ha un accesso indipendente, per farne uno spazio di cerimonie: matrimoni, concerti, reading. Per poi procedere per lotti e organizzare nel frattempo altre visite guidate".Palazzo del 1600, nato su corpi medievali e romani preesistenti, vanta notevoli dimensioni e racconta tutta l’avanzata della famiglia Omodei che lo ha abitato dal 1643. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cusano, viaggio a Palazzo Omodei. Dal fascino delle sale affrescate al recupero dell’antica cappella

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini, un viaggio attraverso luci e ombre di Michelangelo Merisi - Inaugurata il 7 marzo a Palazzo Barberini a Roma, in occasione del Giubileo 2025, la mostra Caravaggio 2025, presentata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con la Galleria Borghese, si estenderà fino al 6 luglio. A curare l’esposizione, considerata una delle più ambiziose mai dedicate al pittore, sono Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon con il supporto della Direzione Generale Musei- Ministero della Cultura e con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Palazzo Rangoni apre le sue porte: viaggio alla scoperta della bellezza del Rinascimento - Appuntamento domenica 16 marzo con una visita guidata a Palazzo Rangoni: le porte di questo straordinario monumento storico riaprono con la bellezza del Rinascimento. Palazzo Rangoni è situato nel cuore dell’antico borgo di Castelvetro di Modena, un imponente atrio ed uno scalone che porta al... 🔗Leggi su modenatoday.it

Vertice a Palazzo Chigi in vista del viaggio di Meloni da Trump: «È un momento difficile» - In vista della missione a Washington, dove incontrerà Donald Trump, Giorgia Meloni ha riunito martedì 15 aprile a Palazzo Chigi i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, assieme ai ministri Giancarlo Giorgetti, Guido Crosetto e Tommaso Foti, per definire la strategia. Quello in programma giovedì sarà il primo bilaterale formale con Trump per la presidente del Consiglio, che ha commentato il momento definendolo «un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore» e ha aggiunto: «Sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo. 🔗Leggi su lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Cusano, viaggio a Palazzo Omodei. Dal fascino delle sale affrescate al recupero dell’antica cappella; Musiche d’epoca. Dai “Borromei“ al prof Ivan Pelà; Musiche d’epoca. Dai “Borromei“ al prof Ivan Pelà; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cusano, viaggio a Palazzo Omodei. Dal fascino delle sale affrescate al recupero dell’antica cappella - Grande successo di pubblico per l’apertura della storica dimora con le visite guidate organizzate dal Fai. L’assessore Lidia Arduino: "Questo immobile, tutto di proprietà del Comune, è in fase di rist ... 🔗msn.com

Riaperte le porte di Palazzo Omodei tra visite guidate e musiche barocche - A dicembre, il Fai bussò alla porta del Comune di Cusano, chiedendo di mettere a disposizione il patrimonio storico-culturale della città giardino per i cinquant’anni del Fondo. 🔗msn.com