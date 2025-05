Cura e dedizione intitolato l’ambulatorio infermieristico di via Coni Zugna a Emanuela Millevolte

Il 12 maggio 2025, il poliambulatorio della Asl Roma 3 di via Coni Zugna ha dedicato un emozionante evento a Emanuela Millevolte. La cerimonia, segnata da calde parole e profonda commozione, ha celebrato la cura e la dedizione di una figura fondamentale nel panorama sanitario della comunità, ricordando i legami affettivi e i valori di solidarietà.

Fiumicino, 12 maggio 2025 – Un bel sole di metà maggio, una commozione che si respirava già nell’aria. Tante belle parole, cariche di ricordi e di affetto e un grande abbraccio ai familiari presenti. Si è svolta oggi presso il poliambulatorio della Asl Roma 3 di via Coni Zugna , la cerimonia di intitolazione del l’ambulatorio infermieristico alla dottoressa Emanuela Millevolte , infermiera che ha dedicato la sua vita alla Cura dei cittadini e che è venuta a mancare prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile in tutta la comunità. La celebrazione è avvenuta nella Giornata internazionale dell’infermiere e ha visto l’apposizione di una targa in ricordo della dottoressa scomparsaA tagliare il nastro è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla presenza dei familiari della dottoressa Millevolte ,nsieme con il direttore generale della Asl Roma 3, Laura Figorilli; la presidente di Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, Barbara Mangiacavalli; il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, Maurizio Zega; il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini; i consiglieri regionali del Lazio, Emanuela Mari e Marco Bertucci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Manutenzione di una sigaretta elettronica: guida pratica per la pulizia e la cura del dispositivo - Una sigaretta elettronica, così come qualsiasi dispositivo soggetto a un uso quotidiano, necessita di una manutenzione regolare per funzionare correttamente nel tempo. Una pulizia attenta, infatti, non solo preserva la qualità dell’esperienza di svapo, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile e a prevenire malfunzionamenti. Perché è importante mantenere pulita la sigaretta elettronicaMantenere pulita la sigaretta elettronica non è solo una buona abitudine: è un passaggio essenziale per garantirne il corretto funzionamento. 🔗Leggi su laprimapagina.it