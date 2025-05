Csaba della Zorza docet Come distinguersi oggi? Regole gentilezza rispetto

Roma, 12 maggio 2025 – In un mondo dove l'estetica incontra la quotidianità, i piatti belli diventano protagonisti di ogni pasto, non solo delle feste. Tra posate e bicchieri, la scelta diventa un'arte: troppi oggetti rischiano di disorientare. Come un'elegante Jaqueline Kennedy, una figura affascinante si muove tra i tavoli, ricordando le buone maniere e risvegliando un sorriso nostalgico per ciò che non è stato.

Roma, 12 maggio 2025 – I piatti belli: da usare tutti i giorni e non solo a Natale perché la vita è breve. Posate e bicchieri: troppi non fanno stile ma pretesto, il primo passo falso verso l’inappropriato. E lei fra i tavoli, eterea Come Jaqueline Kennedy, a ripetere che la forchetta va a sinistra, che è rivoltante parlare con la bocca piena. Per ridere, un rimpianto: “Non avere fatto la pubblicità della carne in scatola: a quest’ora avrei una casa in campagna”. Però la mangia, la carne in scatola? “No, mai assaggiata. Non sarei Csaba dalla Zorza”. Csaba dalla Zorza non possiede nemmeno una tuta, in casa indossa solo vestaglie di lino e velluto. E così la immaginano gli italiani, ai quali ha insegnato la differenza fra il cucchiaino da tè e quello da dessert. Una signora con un nome maschile, omaggio del padre al ciclista ungherese per il quale faceva il tifo, che in cima a tutte le soddisfazioni, dopo tanta televisione e tanti libri di ricette, ha scritto “con una fatica tremenda “il suo primo romanzo, la Governante. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Csaba della Zorza docet. “Come distinguersi oggi? Regole, gentilezza, rispetto”

Il primo romanzo di Csaba dalla Zorza, di cosa parla La governante - Conosciuta per la sua eleganza, lo stile impeccabile e la passione per la cucina e il bon ton, Csaba dalla Zorza ha sorpreso il suo pubblico con una nuova veste: quella di scrittrice di narrativa. La governante, dal prossimo 7 maggio nelle librerie con Marsilio Editore, è infatti il suo primo romanzo, un debutto letterario che unisce atmosfere raffinate, mistero e introspezione psicologica. Ma di cosa parla effettivamente?Csaba della Zorza in un elegante completo bianco – Fonte: LiberoAmbientato nella Londra degli anni Cinquanta, La governante racconta la storia di Margaret, una donna di ... 🔗Leggi su cultweb.it

