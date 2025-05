Crolla solaio di una scuola in costruzione feriti sei operai

Incidente sul lavoro alle porte di Roma: lunedì 12 maggio, poco prima delle 17, è crollato il solaio (12x18 metri) di una scuola elementare in costruzione a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino. Sei operai sono rimasti feriti, precipitando da un’altezza di tre metri. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.

Incidente sul lavoro alle porte di Roma. Poco prima delle 17 di lunedì 12 maggio - a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino - è Crollato il solaio (12x18 metri) di una scuola elementare in costruzione. A rimanere feriti sei operai, caduti da una altezza di tre metri.

