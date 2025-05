Crolla il solaio di una scuola in costruzione a Marino | sette operai coinvolti La Fillea CGIL Roma denuncia la mancanza di sicurezza

Un grave incidente ha colpito il cantiere di una scuola in costruzione a Marino, nel comune dei Castelli Romani. Oggi, 12 maggio 2025, il crollo del solaio ha coinvolto sette operai, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri. La Fillea Cgil Roma ha già denunciato la mancanza di misure di protezione adeguate.

setteoperai sono rimasti coinvolti nel crollo del solaio di una scuola a Marino, comune dei Castelli Romani, avvenuto oggi, 12 maggio 2025, nel primo pomeriggio. Il crollo, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto in via Fratelli Bandiera a Santa Maria delle Mole.Non appena avvenuto il terribile incidente è scattato l’allarme. A rimanere feriti gli operaio che si trovavano al lavoro, rimasti schiacciati nel crollo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori. Elitrasportato a Roma il lavoratore in condizioni più critiche.“Non finisce e non finirà â€?, dichiara Diego Piccoli, Segretario Generale di CGILFilleaRoma e Lazio, e aggiunge: “E adesso fateci sentire di nuovo le parole del Presidente del Senato La Russa che invita ad ignorare e non andare a votare un referendum che poterà maggiore sicurezza. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Crolla il solaio di una scuola in costruzione a Marino: sette operai coinvolti. La Fillea CGIL Roma denuncia la mancanza di sicurezza

Cosa riportano altre fonti

