Croce Rossa verso zona d' incontro per ricevere ostaggio Usa

Un convoglio della Croce Rossa è in viaggio verso Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, per ricevere l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander. L'atteso incontro segna un momento cruciale nel conflitto, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione l'evolversi della situazione e la ricerca di una risoluzione pacifica.

Il convoglio della CroceRossa si sta dirigendo verso il punto d'incontro a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, dove Hamas consegnerà l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander.

