Cristiano Ronaldo è uscito dalla squadra di Al Nassr mentre l’ex difensore della città LaPorte si avvicina-Rapporto-Rapporto

Cristiano Ronaldo sembra pronto a dire addio ad Al Nassr, mentre l'ex difensore del Manchester City, Aymeric Laporte, è vicino a un trasferimento lontano dal club saudita. La notizia ha catturato l'attenzione dei media, con speculazioni su cosa accadrà in futuro. Intanto, Ronaldo potrebbe perdere la trasferta contro l'Al-Akhdoud.

2025-05-12 19:24:00 Il web non parla d’altro:CristianoRonaldo dovrebbe essere assente dal viaggio di al-Nassr ad al-Akhdoud nella Saudi Pro League di lunedì (19:00 BST)-e Aymeric LaPorte è vicino a lasciare il club un anno prima della fine del contratto dell’exdifensore del Manchester City.Il cinque volte vincitore di Ballon D’Or Ronaldo è il miglior marcatore di 23 goal nella divisione, ma mancherà il gioco a causa di una “mancanza di prontezza”, secondo Al-Riyadh, con un resoconto fortemente seguito da ByanNassr che nomina anche Ronaldo e LaPorte tra sei giocatori che non saranno coinvolti.Il giornale ha anche riferito che LaPorte, che è entrato a far parte di Al-Nassr di City per £ 23,6 milioni nell’agosto 2023, si è allenato individualmente a causa di “tensioni” con il manager Stefano Pioli e sta prendendo in considerazione diverse offerte di club tra cui Marsiglia, che ha sigillato la qualificazione della Champions League e almeno un luogo di alto livello a Francia sabato. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Cristiano Ronaldo, nuova “follia”: vuole acquistare una squadra spagnola, il punto sulle trattative - Si intensificano le voci che parlano di un interesse di Cristiano Ronaldo per il Valencia. Dai social ai siti web, si parla del progetto di CR7 di acquistare il club spagnolo, alimentando speculazioni e ipotesi. Il portoghese, che ha sempre avuto una relazione particolare con il club e il suo proprietario Peter Lim, sarebbe interessato a questa avventura, ma per ora le dichiarazioni ufficiali sono molto prudenti. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Vlahovic insegue Dybala e Cristiano Ronaldo: potrebbe diventare il terzo straniero a raggiungere quel traguardo con la maglia della Juve - di Redazione JuventusNews24Vlahovic insegue Dybala e Ronaldo: il dato sul serbo, verso la panchina nel big match contro l’AtalantaDusan Vlahovic, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe diventare solo il terzo giocatore straniero della Juventus ad andare in doppia cifra di reti in tre stagioni di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Cristiano Ronaldo (tre tra il 2018/19 e il 2020/21) e Paulo Dybala (tre tra il 2015/16 e il 2017/18). 🔗Leggi su juventusnews24.com