Crisi Comune di Avellino Cipriano | Nargi ha fatto bene a scusarsi La città è ferma

La crisi politica che ha attraversato la nostra città ha portato a una netta frattura all'interno della maggioranza, ora divisa in due fazioni opposte. È significativo che, per la prima volta, la sindaca abbia fatto riferimento a una verità svelata, un'ammissione attesa e invocata da noi per oltre un mese, che segna un passo importante nel dibattito politico attuale.

"C'è stata una Crisi politica durissima, che ha prodotto conseguenze evidenti: la maggioranza è oggi divisa in due filoni contrapposti. Devo riconoscere che, per la prima volta, la sindaca ha pronunciato parole di verità, che abbiamo chiesto con insistenza per oltre un mese: finalmente ammette.

