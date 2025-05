Criscitiello non ha dubbi | La Juve ha toppato su tutti i fronti Giuntoli? Merita una seconda chance ma a una condizione Poi parla così del futuro

Michele Criscitiello, nel suo ultimo editoriale per Sportitalia.com, offre un'analisi incisiva sulla situazione attuale della Juventus, fresca del pareggio contro la Lazio. Con le ultime due sfide di campionato in arrivo contro Udinese e Venezia, Criscitiello esamina le sfide e le opportunità che attendono i bianconeri, facendo chiarezza su temi caldi e criticità da affrontare per garantire un futuro promettente.

Criscitiello non ha dubbi sulla Juve: l'analisi su presente e futuro dei bianconeri, attesi dalle ultime due sfide di campionato con Udinese e VeneziaNel corso del suo editoriale per Sportitalia.com Michele Criscitiello ha fatto il punto sulla Juventus, reduce dal pareggio per 1-1 in casa della Lazio.Criscitiello – «Il problema non era Thiago Motta. Riformulo meglio: il problema non era solo Thiago Motta, allenatore con delle idee ma per arrivare alla Juventus il percorso deve essere diverso. Cambiare con Tudor poi neanche a dirlo. Per fortuna lo avevamo scritto prima e possiamo parlare adesso. Tudor non era la soluzione ma anche cambiare tanto per cambiare non era la soluzione. La classifica è rimasta uguale, la squadra fatica e Vlahovic non è più un caso ma una semplice conferma: non lo vogliono e va ceduto in estate facendo un bagno di sangue, altro che plusvalenza.

Conte Juve, Criscitiello non ha dubbi: «De Laurentiis incapace di gestirlo, sta già guardando al suo sostituto»
Nel corso del suo editoriale per Sportitalia.com Michele Criscitiello ha parlato anche di Antonio Conte, allenatore del Napoli che piace e non poco alla Juve.CRISCITIELLO – «Conte è il più forte ma Conte devi saperlo gestire.

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose»
Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la FiorentinaAttraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera.Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina.

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza
Il Pocho Lavezzi ha parlato in un'intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima.Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku.

