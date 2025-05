Criptovalute truffato anche lo stilista Serafini | ha perso 250mila euro

Rimini, 12 maggio 2025 – Un noto broker è finito sotto processo con l'accusa di truffa e esercizio abusivo della professione. L'ex cliente, lo stilista Lorenzo Serafini, attuale direttore creativo del gruppo Aeffe, ha sporto denuncia dopo aver perso 250mila euro investiti in criptovalute, fidandosi del consulente Vittorio Migani, 51 anni. La vicenda getta un'ombra sul mondo degli investimenti digitali e sulla fiducia nei professionisti del settore.

