Cresce l’obesità tra gli adolescenti soprattutto tra i maschi

In Italia, obesità adolescenziale in crescita, soprattutto nei maschi ed aumentano i rischi di sviluppare patologie cardiovascolari già prima della età adulta. Servono prevenzione e screening precoce."l'obesità, in adolescenza non è solo un problema estetico o momentaneo" – avverte il.

