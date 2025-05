Cresce il numero di docenti e Ata colpiti da burnout | Anief chiede un’indagine urgente

Il burnout tra docenti e personale ATA, soprattutto quelli over 60, sta assumendo proporzioni preoccupanti. L'Anief, con a capo Marcello Pacifico, lancia un appello urgente alle istituzioni per avviare un'indagine approfondita e adottare misure adeguate. La salute e il benessere di chi lavora nelle scuole devono diventare una priorità imprescindibile.

Il fenomeno del burnout tra i lavoratori della scuola, in particolare tra i docenti e il personale Ata con oltre 60 anni, sta raggiungendo livelli allarmanti. A denunciarlo è l’Anief, sindacato guidato da Marcello Pacifico, che sollecita le istituzioni a prendere atto della situazione e a promuovere un’indagine ufficiale sull’incidenza delle malattie professionali tra il . Cresce il numero di docenti e Ata colpiti da burnout: Aniefchiedeun’indagineurgente Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Burnout, Anief: Cresce numero docenti e Ata colpiti. Sia avviata inchiesta su incidenza malattie professionali riscontrate, per maggiore prevenzione e anticipo pensionistico; Sempre più insegnanti e ata in burnout; Landini attacca Meloni: a docenti e Ata senza contratto da 3 anni vuol dare un misero +6%. E propone lavori da 700 euro; Docenti e ATA sempre più precari, Uil Scuola rilancia l'allarme. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola, cresce la mobilità di prof e personale Ata: «Tornano al Sud» - «I docenti dei percorsi tecnico pratici (Itp) fa sapere Piccolo sono disperati perché non sempre ci sono sul territorio dei percorsi abilitanti, ma anche per specifiche classi di ... 🔗ilgazzettino.it

Notizie recenti da Zazoom

Tomb Raider Pinball - In arrivo il 19 giugno

Zen Studios, il principale produttore e publisher mondiale di videogiochi di flipper digitali, è lieto di annunciare che darà vita a Lara Croft nel nuovissimo pacchetto DLC Tomb Raider Pinball, contenente due nuovi flipper, Tomb Raider Pinball: Adventures of Lara Croft e Tomb Raider Pinball: Secrets of Croft Manor, per Zen Pinball World, Pinball FX, Pinball FX VR e Legends Pinball 4K! Dalle leggendarie sale di Croft Manor alle misteriose tombe in giro per il mondo, metti alla prova le tue abilità, scopri segreti e gioca rivivendo i momenti iconici del franchise di Tomb Raider.

Nuovi eventi in arrivo su Pokémon GO e Monster Hunter Now

Pokémon GOA partire dal 13 maggio 2025, Pokémon GO si arricchisce con importanti novità pensate per coinvolgere ancora di più la community globale.

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave

Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.