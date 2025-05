Cremlino ' non accettiamo ultimatum sulla tregua'

Nel contesto dell'attuale conflitto in Ucraina, il Cremlino ribadisce la sua posizione intransigente, rifiutando categoricamente qualsiasi

La Russia respinge ogni "ultimatum" su un cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, 'non accettiamo ultimatum sulla tregua'

Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron, Starmer e Merz a Kiev, l’ultimatum a Putin (con l’ok di Trump): «Cessate il fuoco di 30 giorni subito». Il Cremlino: «Valuteremo» - Un cessate il fuoco «incondizionato» di 30 giorni, o la Russia sarà colpita da con una pioggia di «nuove massicce sanzioni economiche» e l’Ucraina rifornita di sempre più armi. È la posizione congiunta espressa oggi a Kiev da Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk. I quattro leader europei, alfieri dei cosiddetti «volenterosi», si sono recati oggi insieme in Ucraina per ribadire il loro sostegno al Paese guidato da Volodymyr Zelensky, ma anche per avanzare una nuova, forse ultima, proposta al Cremlino per uscire dall’impasse della guerra. 🔗Leggi su open.online

Ucraina: Cremlino, pericoloso parlare di dispiegamento militari Nato - Milano, 17 mar. (LaPresse) – Le discussioni in Europa attorno al dispiegamento di militari della Nato in Ucraina sono “una tendenza assolutamente pericolosa”, visto che “creerà ulteriori motivi di escalation”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Loro creeranno ulteriori cause. Cosa ne verrà fuori? Niente di buono”, ha aggiunto Peskov. 🔗Leggi su lapresse.it

"Ecco chi verrà dopo Vladimir Putin al Cremlino": l'ex premier del Belgio terrorizza l'Europa - Dietro a Vladimir Putin "ci sono decine di altri Putin". Ne è convinto Elio Di Rupo, ex primo ministro del Belgio, che intervistato da La Stampa chiarisce come per l'Europa il "problema-Russia" non si possa risolvere semplicemente con la rimozione dello Zar. Il presidente russo, spiega Di Rupo, "è un autocrate che si sogna come lo Zar di un impero russo ritrovato. Se gli si concede una vittoria anche parziale in Ucraina, potrebbe essere tentato di testare la Nato. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Cremlino, 'non accettiamo ultimatum sulla tregua'; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Cremlino: «Sulla tregua non accettiamo ultimatum». Kiev: «I russi hanno lanciato 108 droni nella notte»; Zelensky va a vedere il bluff di Putin: “Ti aspetto giovedì a Istanbul”. Rubio: cessate il fuoco ora; Cremlino, 'non accettiamo ultimatum sulla tregua'. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cremlino, 'non accettiamo ultimatum sulla tregua' - (ANSA) - MOSCA, 12 MAG - La Russia respinge ogni 'ultimatum' su un cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce Dmitry Peskov ... 🔗notizie.tiscali.it

Ucraina: Cremlino, ultimatum alla Russia è inaccettabile - Milano, 12 mag. (LaPresse) - "Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è adatto. Non si può parlare alla Russia con un linguaggio ... 🔗lapresse.it

L’ultimatum a Putin: «Tregua entro lunedì». Meloni assente a Kiev - Sanzioni economiche e bancarie se il Cremlino non accetterà la tregua. Putin: «Tregua solo se fermate le armi a Kiev». Incognita Trump: metterà davvero in atto le minacce? 🔗editorialedomani.it