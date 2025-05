Crazy Week Roberto Vecchioni e lo stigma della malattia mentale | è curabile come le altre Serve amore

Milano, 12 maggio 2025 – La malattia mentale è spesso circondata da pregiudizi, percepita come “non curabile”. Ma il cantautore Roberto Vecchioni afferma che, con l'amore e il supporto altrui, si può guarire. Sarà uno dei protagonisti della Crazy Week, un evento milanese in programma dal 24 al 30 maggio, volto a combattere lo stigma e promuovere la consapevolezza riguardo alla salute mentale.

