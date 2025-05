cotafi a firenze guarda al futuro fra tecnologia e fattore umano

In breve da Zazoom:

Licenze temporanee, app interconnesse, corsi di autodifesa e di lingue: dietro il taxi che si prende oggi a Firenze c'è un mondo in trasformazione. Un mondo fatto di lavoratori autonomi che si muovono tra logiche di mercato, doveri pubblici e una crescente pressione competitiva. Cotafi, con i suoi 380 associati, è la cooperativa che li rappresenta. Il suo presidente, Claudio Giudici (nella foto), racconta cosa significa tenere in piedi questo equilibrio. Presidente Giudici, partiamo da lei: come è arrivato a ricoprire questo ruolo e cosa l'ha spinta a impegnarsi nel settore taxi e nella cooperazione?"Ero già attivo nella lotta contro le liberalizzazioni volute dal governo Monti, tanto che il Financial Times pubblicò una mia lettera. Poco tempo dopo venni eletto alla guida. Alla base c'è la consapevolezza di rappresentare non solo la mia licenza, ma tante famiglie.