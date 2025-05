Così la Cina punta sul Marocco per esportare le sue auto in Europa

In breve da Zazoom:

Nel 2023, il Marocco ha raggiunto un traguardo significativo, esportando circa 536.000 auto nell'Unione Europea. Sebbene inferiore rispetto alle quasi 783.000 vetture cinesi, il valore delle esportazioni marocchine, oltre 15,3 miliardi di euro, supera quello di Pechino. Questa tendenza nel settore automotive si prevede continuerà a evolversi anche nel 2024, segnando un cambiamento importante nel panorama delle esportazioni automobilistiche.

Lo sapevate che nel 2023 il Marocco ha esportato circa 536.000 auto in Unione Europea? D’accordo: parliamo di una quantità minore rispetto ai quasi 783.000 mezzi provenienti dalla Cina, nuova regina indiscussa delle quattro ruote, ma che in termini di valore, con oltre 15,3 miliardi di euro all’attivo, supera però i 13,5 miliardi di Pechino. Nel corso del 2024 questa tendenza si è addirittura consolidata, visto che Rabat ha spedito circa 600.872 veicoli in direzione dell’Europa facendo segnare un incremento del 4% su base annua. Cosa significa tutto questo? E che c’entrano i cinesi? Andiamo con ordine. Se è vero che il 15% del Pil del Marocco dipende dalla sua produzione agricola, è vero anche che il 22% arriva dal settore dell’automotive. Un settore in continua crescita, che dà lavoro a 220. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Così la Cina punta sul Marocco per esportare le sue auto in Europa

Se ne parla anche su altri siti

L'operazione Talisman Sabre e il sistema Typhoon: così la Cina finisce nel mirino Usa - Le forze Usa dovrebbero schierare la loro seconda batteria del genere in Asia e usarla in Australia per lanciare un missile SM-6. Al momento l'altra batteria Typhon si trova nelle Filippine 🔗Leggi su ilgiornale.it

Fino a 15mila euro di contributo: così Novara punta sui quartieri per l'estate - Fino a 15mila euro di contributo. L'assessorato alla Cultura del Comune di Novara pubblicherà un avviso pubblico per sostenere progetti di animazione nei quartieri e nelle frazioni novaresi, da realizzarsi tra maggio e settembre 2025.L'iniziativaL'iniziativa, intitolata "Partecipa... 🔗Leggi su novaratoday.it

Cento milioni in panchina: così l’Inter punta a vincere tutto - Il successo di Monaco di Baviera ha acceso l’entusiasmo nerazzurro. Ma c’è un dettaglio nascosto che spiega molto più del risultatoCento milioni in panchina: così l’Inter punta a vincere tutto (AnsaFoto) – serieanews.comC’è qualcosa che cambia quando vinci una partita del genere. A Monaco non ci si va in gita, e l’Inter lo sapeva benissimo. Ma da lì a tornare a casa con una vittoria che pesa come un macigno – e che adesso rende il ritorno a San Siro un vero evento – ce ne passa. 🔗Leggi su serieanews.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Volkswagen: la nuova frontiera per le batterie è il Marocco e il suo fosfato. Ma è già tutto in mano alla Cina; La Cina in Nordafrica / 1: il rapporto particolare con il Marocco; La Cina sfida gli Stati Uniti per Gibilterra e il Nord Africa; Così Cina, Russia e Turchia si contendono il Maghreb. 🔗Approfondimenti da altre fonti