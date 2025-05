Cos’è la tirzepatide il nuovo farmaco per dimagrire che fa perdere più peso della semaglutide

La tirzepatide è un innovativo farmaco progettato per combattere obesità e sovrappeso, superando l'efficacia della semaglutide. Agendo come un potente agonista di due ormoni, GLP-1 e GIP, regola i livelli di zucchero nel sangue e promuove la sazietà, offrendo una soluzione promettente per chi cerca di perdere peso in modo efficace e duraturo.

La tirzepatide è un nuovofarmaco usato per il trattamento di obesità e sovrappeso in condizioni di rischio: agisce imitando l’azione di due ormoni, il GLP-1 e il GIP, che regolano i livelli di zucchero nel sangue e la sensazione di sazietà. Questa doppia azione rende la tirzepatide più efficace dellasemaglutide, che imita la sola azione del GLP-1, portando a una maggiore perdita di peso. 🔗Leggi su Fanpage.it

