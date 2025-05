Cosa succede se Antony vince Europa League e Conference nella stessa stagione con due squadre diverse

Se Antony dovesse trionfare nell'Europa League con il Manchester United e nella Conference League con il Betis nella stessa stagione, si aprirebbero scenari intriganti. Analizzeremo cosa comporterebbe questa doppia vittoria e quali riconoscimenti, come le medaglie, gli verrebbero assegnati. Scopriamo insieme le implicazioni di un’impresa così straordinaria.

Marcell Jacobs: “Quando si vince si dà sempre fastidio, basta guardare cosa succede a Sinner” - Marcell Jacobs è rientrato in Italia per inaugurare la sua Academy a Desenzano. L'occasione giusta per parlare di quanto accaduto recentemente sulla spy story che lo ha visto vittima e che lo ha accostato al doping: "E' che non si perde mai l'occasione per criticare chi vince... guardate Sinner"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it