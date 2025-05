Cosa succede a Ore 14? Stop improvviso | svelato il motivo

Il programma “Ore 14”, condotto da Milo Infante, si è fermato temporaneamente da lunedì 12 maggio 2025, suscitando sorpresa e interrogativi tra i telespettatori. Dopo giorni di speculazioni, è finalmente emerso il motivo dietro a questa pausa inattesa. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le ragioni di questo stop.

Da lunedì 12 maggio 2025, uno dei programmi più noti della televisione italiana, “Ore 14“, condotto da Milo Infante, ha cessato temporaneamente la sua programmazione. La notizia ha suscitato molta curiosità tra il pubblico, ma il motivo esatto dello Stop non è stato rivelato immediatamente. Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gianmarco ha fatto la sua scelta? Finalmente la veritàLeggi anche: Angelo Madonia sorprende tutti: il retroscena che nessuno si aspettava su “Ballando con le Stelle”Tutte le curiosità su “Ore 14”“Ore 14” è un programma televisivo di lunga data che va in onda su Rai 2. Si tratta di una trasmissione che, nel corso degli anni, è diventata una finestra sulle notizie quotidiane, con un focus particolare su eventi di cronaca e temi di interesse generale. Il suo formato, che alterna interviste, reportage e commenti in studio, ha reso il programma apprezzato da un ampio pubblico, con un buon seguito tra i telespettatori di tutte le età. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Cosa succede a “Ore 14”? Stop improvviso: svelato il motivo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Temperature in calo e pioggia: meteo, cosa succede nelle prossime ore (e quanto durerà) - Dopo una breve pausa, già da venerdì 28 febbraio inizieranno a farsi sentire gli effetti di un fronte freddo in transito sull’Europa centrale (la perturbazione n.8 di febbraio). Le nuvole torneranno a coprire gran parte del Paese, accompagnate da alcune piogge sparse, principalmente nel Nord-Est, in Liguria e al Centro. Nel fine settimana, che coincide con l’inizio della primavera meteorologica, si avvicinerà una nuova perturbazione, la n. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Milo Infante, la decisione Rai: cosa cambia tutto per lui e Ore 14 - Notizia inattesa e incredibile su Milo Infante. La Rai ha infatti preso una decisione importante per il futuro del conduttore televisivo, che si sta facendo apprezzare moltissimo grazie al suo operato e soprattutto ad una professionalità che non ha quasi eguali.E ora il pubblico che segue costantemente il programma di Milo Infante, Ore 14, ha saputo qualcosa di veramente significativo. A dare la notizia in anteprima è stato il sito Davidemaggio, che ha pure citato alcune fonti vicine alla Rai che avrebbero confermato questa indiscrezione. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Turni da 12 ore, pagamenti irregolari: cosa succede sui bus per gli aeroporti (e chi li gestisce) - Trasportano centinaia di passeggeri al giorno. Avanti e indietro. Sono a Bergamo, Malpensa e Linate. Il sistema degli autobus che collega la città agli aeroporti è complesso e in alcuni casi poco trasparente. Si tratta di società private che svolgono comunque un servizio pubblico fondamentale per... 🔗Leggi su milanotoday.it

Milo Infante, Ore 14 sparisce da Rai 2: stop lunghissimo, cosa succede; Conclave, secondo giorno di scrutini: ecco che cosa succede oggi; Caos treni, ritardi e cancellazioni sulla Roma-Napoli: «Persona investita sui binari». Cosa succede; Milo Infante, la Rai finalmente lo promuove: ‘Ore 14’ sbarca in prime time (ma sarà al risparmio). 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milo Infante, Ore 14 sparisce da Rai 2: stop lunghissimo, cosa succede - A partire da oggi lunedì 12 maggio 2025 il rotocalco del daytime andrà in “pausa” per lungo tempo per fare spazio al Giro d’Italia: quando torna in onda ... 🔗libero.it

Ponte primo maggio, ritardi e cancellazioni sulla Roma-Napoli: «Persona investita sui binari». Cosa succede - Caos a Roma Termini. Un treno ha travolto una persona sui binari lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando la circolazione dei convogli alla fermata di Campoleone. L'episodio ... 🔗msn.com

Cosa succede ora: Papa Leone XIV e l’agenda per i prossimi giorni - Dall’incontro coi media alla prima messa: tutti gli appuntamenti di Prevost. Tradizione e gesti simbolici: la consegna dell’anello del pescatore e del pallio ... 🔗quotidiano.net