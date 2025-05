Cosa significa quando il gatto si lecca subito dopo averlo accarezzato?

Il comportamento del gatto è spesso avvolto da misteri, e un gesto comune come leccarsi dopo una carezza può rivelare molto di più di quanto sembri. Questo atteggiamento, che potrebbe apparire innocuo, può infatti segnalare segnali di disagio o una preferenza per la solitudine. Scopriamo insieme cosa c'è dietro a questo gesto e come interpretarli per capire meglio il nostro felino.

Se il gatto si leccasubitodopo una carezza, spesso indica che non ha gradito l’interazione. Può essere un gesto per ripristinare il proprio odore, esprimere disagio o stress, o semplicemente un modo per comunicare che preferisce stare da solo. 🔗Leggi su Fanpage.it

